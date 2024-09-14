Van Bronckhorst'tan Joao Mario kararı: Derbi 11'i belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst'un, zorlu Trabzonspor maçının 11'ini büyük oranda netleştirdiği ve yeni transfer Joao Mario'ya forma vereceği iddia edildi.

Van Bronckhorst'tan Joao Mario kararı: Derbi 11'i belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2024 - 10:54

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma için siyah-beyazlıların teknik direktörü Van Bronckhorst son planlarını yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Hollandalı hoca, Trabzonspor karşısında Paulista-Uduokhai ikilisini bozmayacak.

Kalede Mert Günok'a görev verecek Van Bronckhorst, sol bekte Masuaku, sağ bekte ise Svensson'u oynatacak.

Orta sahada Gedson Fernandes ve Musrati'ye formayı verecek olan Van Bronckhorst, hücumda ise Rashica, Rafa ve Immobile'nin partneri olarak Joao Mario'yu sahaya sürecek.

Haberde Hollandalı çalıştırıcının Joao Mario'ya ilk maçında sol forvet olarak şans vereceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.


Etiketler: #beşiktaş #trabzonspor #Giovanni van Bronckhorst

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