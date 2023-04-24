Giresun'daki 6 gollü düelloyu Başakşehir kazandı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:42

Güncelleme: 24.04.2023 - 19:42

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35'te Adnan Januzaj ile 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo attı. Giresunspor'un golleri 63 ve 90'da Borja Sainz'dan geldi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Giresunspor'da Onurcan Piri, 2. golde kalesini terk etti ancak topa dokunamadı ve Figueiredo topu ağlara gönderdi. Giresunsporlu taraftarlar, bu hatası sonrası Onurcan'ı ıslıkladı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Onurcan Piri, ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi ve kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Giresunsporlu taraftarlar, özellikle maçın ikinci yarısında "Sahipsiz Giresun" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

KÖTÜ SERİYE SON VERDİ

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 3 maç sonra kazandı ve 48 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için maç yapmayacak. Giresunspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.