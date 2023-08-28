Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:36
Giresunspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mustafa Kaplan yönetimindeki Giresunspor, kendi sahasında Ersan Parlatan'ın ekibi Bandırmaspor'u konuk edecek.

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.

GİRESUNSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Giresunspor, ligin ikinci haftasında Çorum FK deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Bandırmaspor ise kendi sahasında konuk ettiği Boluspor ile 0-0 berabere kalmıştı.


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