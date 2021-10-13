Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Rizespor’u en iyi şekilde ağırlayacağız

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:12

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, cumartesi günü Çaykur Rizespor ile 6 puan değerinde bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk dört maçında puan alamadıklarını ancak oynadıkları son 4 maçtan beş puan çıkardıklarını aktaran Önal, “Ancak bu yeterli değil. Bu puan ortalamasını yükseltmemiz gerekiyor. Alt sıralardan yukarılara doğru çıkmak zorundayız. Bu haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor ise son sırada ve çıkış arayan bir takım. Onlarla oynayacağımız maç 6 puan değerinde olacak. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz. İç sahada artık puan kaybetmeden yolumuza ilerlemeliyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.



“RİZESPOR’U EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ”



Önal, Süper Lig’de bulunan Karadeniz takımları başta olmak üzere bütün takımlarla centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceklerini de kaydederek, “Karadeniz’in güzide kulüplerinden iki takım arasında tatlı rekabetler yaşanacaktır. Biz Giresunspor olarak Süper Lig'deki rakiplerimiz ile iyi ilişkiler içinde olacağız. Trabzonspor, Rizespor ve Giresunspor olarak Süper Lig'de Karadeniz’i temsil ediyoruz. Centilmenlik çerçevesinde mücadele edeceğiz. Cumartesi günü de komşumuz olan Rizespor’u en iyi şekilde ağırlayacağız. Mücadelemiz de sadece sahada puan için olacak” ifadelerini kullandı.



Önal, sakatlıkları atlatan Doukara ve Erol Can’ın takımla birlikte çalışmalara başladığını, eksik oyuncularının olmadığını sözlerine ekledi.