Eski Trabzonspor teknik direktöründen çarpıcı sözler

"Chelsea ile konuştum ve izin istedim. Hüseyin Çimşir de beni istedi, gittiğimde her şey harikaydı. Lig için mücadele veriyorduk ve şampiyonluğa uzak değildik. Sonlara doğru 1-2 beraberlik aldık ve işler Türkiye'de duygusallığa döndü. Futbol her yerde duygusal ancak aman Allah'ım, Türkiye çok duygusal. 2 maç kala başkan teknik direktörü kovdu."

