Eski Trabzonspor teknik direktöründen çarpıcı sözler

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2021 Salı, 19:29
<p>Trabzonspor'da önce yardımcı antrenör olarak, sonra da geçen sezon başında teknik direktör olarak görev alan İngiliz teknik adam Eddie Newton, bordo-mavili ekipte başından geçenleri anlattı. Sporx'in haberinde yer verdiği röportajın detayları şu şekilde...<br></p>

Trabzonspor'da önce yardımcı antrenör olarak, sonra da geçen sezon başında teknik direktör olarak görev alan İngiliz teknik adam Eddie Newton, bordo-mavili ekipte başından geçenleri anlattı. Sporx'in haberinde yer verdiği röportajın detayları şu şekilde...

<p>"Chelsea'deyken Trabzonspor'da çalışma şansı geldi. İlk başlarda açıkçası biraz şüpheyle yaklaştım. Çok sevdikleri bir Türk teknik adam (Hüseyin Çimşir) vardı. Beni de yabancı oyuncularla ilgilenmem için istediler."</p>

"Chelsea'deyken Trabzonspor'da çalışma şansı geldi. İlk başlarda açıkçası biraz şüpheyle yaklaştım. Çok sevdikleri bir Türk teknik adam (Hüseyin Çimşir) vardı. Beni de yabancı oyuncularla ilgilenmem için istediler."

<p>"Chelsea ile konuştum ve izin istedim. Hüseyin Çimşir de beni istedi, gittiğimde her şey harikaydı. Lig için mücadele veriyorduk ve şampiyonluğa uzak değildik. Sonlara doğru 1-2 beraberlik aldık ve işler Türkiye'de duygusallığa döndü. Futbol her yerde duygusal ancak aman Allah'ım, Türkiye çok duygusal. 2 maç kala başkan teknik direktörü kovdu."<br></p>

"Chelsea ile konuştum ve izin istedim. Hüseyin Çimşir de beni istedi, gittiğimde her şey harikaydı. Lig için mücadele veriyorduk ve şampiyonluğa uzak değildik. Sonlara doğru 1-2 beraberlik aldık ve işler Türkiye'de duygusallığa döndü. Futbol her yerde duygusal ancak aman Allah'ım, Türkiye çok duygusal. 2 maç kala başkan teknik direktörü kovdu."

<p>"Küçük dilimi yutmuştum. Bana göre bu hareketin hiçbir gereği yoktu. Ancak gerçekleşti ve başkan beni arayıp, 'Yarın takımın başına geçiyorsun, iki maçı da kazanmalısın' dedi. "</p>

"Küçük dilimi yutmuştum. Bana göre bu hareketin hiçbir gereği yoktu. Ancak gerçekleşti ve başkan beni arayıp, 'Yarın takımın başına geçiyorsun, iki maçı da kazanmalısın' dedi. "

<p>"5-6 iyi oyuncuyu kaybettik. Başkanın gelen oyuncular üzerinde gerçek bir kontrolü yoktu ve bu benim düşüncem, gelen oyuncular yeterince iyi değildi."</p>

"5-6 iyi oyuncuyu kaybettik. Başkanın gelen oyuncular üzerinde gerçek bir kontrolü yoktu ve bu benim düşüncem, gelen oyuncular yeterince iyi değildi."

<p>"Bu oyuncularla elimden geleni yaptım ve bazı genç oyuncuları geliştirmeye çalıştım ama zordu. 7. hafta sonunda başkan beni de kovdu, maalesef başladığımız yeniden yapılanmayı gerçekleştiremedik."</p>

"Bu oyuncularla elimden geleni yaptım ve bazı genç oyuncuları geliştirmeye çalıştım ama zordu. 7. hafta sonunda başkan beni de kovdu, maalesef başladığımız yeniden yapılanmayı gerçekleştiremedik."

<p>"Bizden, hiçbir şey yokken bir şeyler inşa etmemiz istendi. Bu zorluydu ancak zamanla öğreniyorsun. Futbol dünyasını, işlerin nasıl gittiğini öğrendim. Bir dahakine her şeyi daha iyi biliyor olacağım."<br></p>

"Bizden, hiçbir şey yokken bir şeyler inşa etmemiz istendi. Bu zorluydu ancak zamanla öğreniyorsun. Futbol dünyasını, işlerin nasıl gittiğini öğrendim. Bir dahakine her şeyi daha iyi biliyor olacağım."

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