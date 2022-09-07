Giresunspor Brandley Kuwas transferini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Brandley Kuwas'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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