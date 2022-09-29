Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Alanya maçı zor olacak

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta deplasmanda Alanyasporile karşılaşacak olan Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim bir oyun modelimiz var. Alanyaspor maçı zor olacak. Tüm önlemlerimizi alarak iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 21:35
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Alanya maçı zor olacak
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın zor olacağını belirterek, iyi bir sonuçla Alanya'dan dönmek istediklerini belirtti.

Keleş, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kayseri'de yaklaşık 10 gün süren kampın ardından çalışmalara Giresun'da devam ettiklerini kaydetti.

Kayseri kampının verimli geçtiğini aktaran Keleş, "Aramıza sonradan katılan arkadaşlarımızın da uyum süreci açısından faydalı oldu. Önümüzde deplasmanda oynayacağımız Alanyaspor maçı var. Bu maç her iki taraf içinde önem arz ediyor. Bizim bir oyun modelimiz var. Alanyaspor maçı zor olacak. Tüm önlemlerimizi alarak iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Spor Toto Süper Lig Giresunspor Alanyaspor Hakan Keleş

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