Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Beşiktaş açıklaması!
Süper Lig ekibi Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Keleş, "Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.
Keleş, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Kayseri kampının çok verimli geçtiğini ifade ederek, yeni katılan futbolcuların da uyumlarının gerçekleşmesinden sonra ligde daha iyi konuma geleceklerini aktardı.
Hakan Keleş, 2 Ekim'de deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir Giresunspor izlettirmek istediklerini vurguladı.
"GEÇEN SENE BEŞİKTAŞ'TAN 4 PUAN ALDIK"
Keleş, ligde Anadolu takımlarının son dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Ligin en düşük bütçeli ve en genç üçüncü takımı olarak üzerine koyarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Adana Demirspor'un ligin lideri olduğunu görüyoruz. Konyaspor da ligin 5. sırasında yer alarak başarılı bir durum sergiliyor. Bu, Anadolu kulüplerinin artık daha güçlü olduğunu gösteriyor."
Giresunspor'un vefakar taraftarlarının maçlarda takıma inanılmaz destek verdiğinin altını çizen Keleş, "Onlardan çok memnunuz. Bir şeyler başaracaksak bu hep beraber olacak. Alanya dönüşü içeride Beşiktaş maçımız var. Çok zor bir maç olacak. Geçen sene Beşiktaş'tan 4 puan aldık. Bu sene de iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü’nde
- Kirlenen sulak alanlarda yaşayan 3 türün nesli tehlikede
- Tekneyle ulaşılabilen Kaleköy, tatilcilerin gözdesi
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- 'Sıra Türkiye’de mi?'
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Sedat Peker ne planlıyordu?
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- 'Muhalefetin iktidara gelmesi halinde...'
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'