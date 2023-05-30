Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 07:41

Güncelleme: 30.05.2023 - 07:41

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Denswil, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

240 GÜNDÜR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

GİRESUNSPOR İÇİN KRİTİK MAÇ

Karadeniz ekibi Giresunspor, Trabzonspor karşısında ligde kalma adına altın değerinde puanlar almak için çıkacak.

Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor'un üzerinde ateş hattındaki diğer takım olan Giresunspor, bu maçı kazanarak puanını 37 yapmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'la karşılaşırken son maçta ise Antalyaspor'u ağırlayacak.