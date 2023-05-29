Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı beklentileri karşılayamadı!
Kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle Fransa'nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf Yazıcı, bu sezon kiralık olarak döndüğü Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcunun bordo-mavili takıma tekrar dönüş maliyeti 40 milyon TL'yi aştı.
Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Lille takımına toplam 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor bedeliyle transfer olmuştu.
Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.
Ahmet Ağaoğlu’na gitme isteğini ileterek Karadeniz ekibinden ayrılan Yusuf, bordo-mavili takıma tekrar dönüş maliyeti 40 milyon TL’yi aşarken yaşadığı performans düşüklüğüyle kadroya giremiyor.
SADECE 3 GOL KAYDETTİ
Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika bordo-mavili formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı.
UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılması bekleniyor.
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