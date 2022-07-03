Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Varol Taşar'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ailemize hoş geldin Varol Taşar!#VarolTaşar | #Giresunspor pic.twitter.com/3xFC2RZqt2— Giresunspor (@Giresunspor) July 2, 2022
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