Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Varol Taşar'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 00:00
Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


transfer Giresunspor Spor Toto Süper Lig Varol Taşar
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler