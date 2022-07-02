Trezeguet, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor

Trabzonspor’un her konuda anlaştığı Trezeguet, bu gece İstanbul’a gelecek. 27 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:47
Trezeguet, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor
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Trabzonspor, Trezeguet ve kulübü Aston Villa ile anlaşmaya vardı. 

TRT Spor'un haberine göre, geçen sezonun ikinci yarısında Süper Lig'de Medipol Başakşehir formasını terleten Mısırlı yıldız, bu gece İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki Trezeguet'nin, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trezeguet, 2017'de transfer olduğu Kasımpaşa'da iki sezon forma giymişti. Kasımpaşa'da 71 resmi maça çıkan Mısırlı oyuncu, 25 gol atıp, 18 de gol pası verdi. Trezeguet, Medipol Başakşehir ile çıktığı 13 maçta ise 6 gol kaydedip, 4 asiste imza attı.

Yeni sezon öncesi Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolatlı ve Denswil’i kadrosuna katan Trabzonspor , 5. transferini Trezeguet ile yapmaya hazırlanıyor.


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