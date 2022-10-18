Giresunspor'a şok: FIFA 2 dönem transfer yasağı verdi!

18 Ekim 2022 Salı, 21:17

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Jean Pyerre'in sağlık kontrollerinde testis kanseri saptanmasının ardından oyuncunun sözleşmesini fesheden Giresunspor, FIFA tarafından cezaya çarptırıldı. Giresunspor, Brezilyalı futbolcu ile geçen sezonun devre arasında anlaşmaya vararak imza töreni düzenlemişti.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun sözleşme imzalandığı gerekçesiyle Giresunspor'u FIFA'ya şikayet ettiği ve FIFA'nın da bu şikayet üzerine Giresunspor'a 765 bin Euro para cezası ve 2 dönem transfer yasağı cezası vermeyi kararlaştırıldığı belirtildi. Ayrıca, Giresunspor'un FIFA'nın kararını temyize götürmesi için halen zamanı olduğu da yazıldı.