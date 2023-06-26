Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!

Teknik direktör İrfan Buz ile yolları ayıran TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 00:14
Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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