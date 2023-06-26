Giresunspor'da Mustafa Kaplan dönemi!
Teknik direktör İrfan Buz ile yolları ayıran TFF 1. Lig ekibi Giresunspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Moskova'ya 200 km yaklaşan isyancıların asıl hedefi ne?
- 'Taş mı yiyelim' sözü gerçek oldu!
- Şebekenin ele geçirdiği sitenin mağdurları konuştu