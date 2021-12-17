Giresunspor'dan evinde Altay'a karşı 3 gollü galibiyet

17 Aralık 2021 Cuma, 22:14

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış mücadelesinde GZT Giresunspor sahasında Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 3-1 yendi.

Giresunspor'da golleri Magomed Suleymanov, Ibrahima Balde ve Fousseni Diabate kaydederken Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi.

Altay 90+6. dakikada Marco Paixao ile penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 22'ye çıkarırken, Altay ise 18 puanda kalmış oldu.