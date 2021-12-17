Giresunspor'dan evinde Altay'a karşı 3 gollü galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftasının ilk maçında GZT Giresunspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın açılış mücadelesinde GZT Giresunspor sahasında Mustafa Denizli yönetimindeki Altay'ı 3-1 yendi.
Giresunspor'da golleri Magomed Suleymanov, Ibrahima Balde ve Fousseni Diabate kaydederken Altay'ın tek golü ise 81. dakikada Poko'dan geldi.
Altay 90+6. dakikada Marco Paixao ile penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 22'ye çıkarırken, Altay ise 18 puanda kalmış oldu.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici