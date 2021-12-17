Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a: Karar açıkça hukuka aykırıdır

17 Aralık 2021 Cuma, 21:50

Galatasaray, dün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün istifasının ardından bugün yerlerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'i yönetim kuruluna dahil ettiğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili olarak, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." açıklamasını yapan Galatasaray'a Rezan Epözdemir'den cevap geldi.



Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Epözdemir, ayrıca Galatasaray Kulübüne noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderdiği dernek yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanı ile iradesinin bulunmadığını belirten yazıyı paylaştı.

