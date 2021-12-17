Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a: Karar açıkça hukuka aykırıdır
Galatasaray'da görevinden istifa eden Başkan Yardımcıs Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın şahsı ve Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerin getirildiği açıklamasının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Galatasaray, dün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün istifasının ardından bugün yerlerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener'i yönetim kuruluna dahil ettiğini açıklamıştı.
Konuyla ilgili olarak, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." açıklamasını yapan Galatasaray'a Rezan Epözdemir'den cevap geldi.
Epözdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.
Epözdemir, ayrıca Galatasaray Kulübüne noter aracılığıyla 17 Aralık tarihli gönderdiği dernek yönetim kurulundaki görevine devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir istifa beyanı ile iradesinin bulunmadığını belirten yazıyı paylaştı.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- Patronlardan acil önlem çağrısı