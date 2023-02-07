Giresunsporlu futbolcu Borja Sainz depremi anlattı: 'Tam bir kaos'

Giresunsporlu futbolcu Borja Sainz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcu, "Kayıp olan ve haber alınamayan futbolcular var. Umarım Tanrı yardım eder ve güvende olurlar. Tam bir kaos" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:37
Giresunsporlu futbolcu Borja Sainz depremi anlattı: 'Tam bir kaos'
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor forması giyen Borja Sainz, İspanyol basınında Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi anlattı.

Sainz, "Pazartesi ailemden, İspanya'dan gelen mesajla uyandım. Ardından öğlende depremi hissettik. Televizyonun, yatakların, lambanın sallanması... Korkuyorsunuz çünkü nasıl tepki vereceğinizi bilemiyorsunuz. Haberleri de görünce işler daha da tuhaflaştı" dedi.

Borja Sainz

"TAM BİR KAOS"

"Hala korkuyorum" diyen 21 yaşındaki futbolcu, "Beklemediğiniz ve nasıl tepki vereceğinizi bilmediğiniz bir durum. Ama ben iyiyim, antrenör ve arkadaşlarım da iyi. Sakinleşmek için mümkün olan en kısa sürede eve dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

İki hafta önce Adana Demirspor ile oynadıklarını hatırlatan Sainz, "İki hafta önce orada oynadık, orası deprem bölgesi. Kayıp olan ve haber alınamayan futbolcular var. Umarım Tanrı yardım eder ve güvende olurlar. Tam bir kaos. Kimse bunu beklemiyordu. Birçok insan, yardıma ihtiyacı olanlar için o bölgeye gidiyor" ifadelerini kullandı.


Borja Sainz kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık

Prof. Dr. Naci Görür: TBMM'de deprem komisyonu kuruldu bir ben ve Celal Şengör çağrılmadık
BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek

BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek
Afet Yönetim 'Uzman'ından skandal açıklama: Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı

Afet Yönetim 'Uzman'ından skandal açıklama: Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı

En Çok Okunan Haberler