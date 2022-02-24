Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan siyah-kırmızılı ekibin antrenörü Pınar Konca Becergen, "Eskişehirspor armasının sorumluluğunu bilerek hareket ediyoruz. Daha büyük bir aile olmak için bütün kızlarımızı çatımızın altına bekliyoruz" dedi.
Eskişehirspor'un bu sezon Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek futbol takımı, bir üst lige çıkmak için haftanın 5 günü yaptığı antrenmanlarla zorlu mücadelelere hazırlanıyor.
Siyah-kırmızılı kulübün 6 yıl aradan sonra yeniden yeşil sahalarda boy gösterecek kadın futbol takımı, bu sezon Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde haftanın 5 günü gerçekleştirdikleri antrenmanlarla lige hazırlanan Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı'nda, 12-26 yaş arası oyuncular yer alıyor.
Siyah-kırmızılı takım, ligde şampiyon olup bir üst kategoride boy göstermek için antrenör Pınar Konca Becergen yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı'na da oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı, daha fazla genci kadrosuna katmayı planlıyor.
Antrenör Pınar Konca Becergen, yaptığı açıklamada, 2015 yılında ligden çekilen Eskişehir Kadın Futbol Takımı'nın 2021 itibarıyla yeniden yeşil sahalara döndüğünü söyledi.
Eskişehirspor'un "Anadolu'nun yıldızı" olarak bilinen bir kulüp olduğunu vurgulayan Becergen, şöyle konuştu:
"Bu futbolcularla daha önce başarılar elde ettik. Eskişehirspor armasının altında daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bünyemizde 1996'dan 2010 doğumluya kadar oyuncularımız var. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşuyoruz. İki öğretmen arkadaşım da takımda yer alıyor. Hem oyunculuk yapıyorlar hem de bana yardımcı oluyorlar."
"ESKİŞEHİRSPOR ARMASININ AĞIRLIĞINDAN DOLAYI BİZE OLAN İLGİ GÜZEL"
Becergen, haftada 5 gün yaptıkları antrenmanların birinin fitness salonunda geçtiğini bildirdi.
Takımlarında öncelikli hedefinin ekip oluşturmak olduğunu anlatan Becergen, şu ifadeleri kullandı:
"Ekip olduktan sonra takımdaki oyuncular eksiklerini kapatmaya çalışıyor. Bu da sportif başarıyı getiriyor. Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı'nda iyi sporcular çıkartıp farklı takımlara transfer olmalarını sağlamayı hedefliyorum. 2013 ve 2014 sezonunda siyah-kırmızılı takımın formasını giyen kızlarımız şu anda hem Kadınlar Süper Ligi'nde hem de milli takımda top koşturuyor. Eskişehirspor armasının ağırlığından dolayı bize olan ilgi güzel. Bu üzerimize sorumluluk da yüklüyor. Eskişehirspor armasının sorumluluğunu bilerek hareket ediyoruz. Daha büyük bir aile olmak için bütün kızlarımızı çatımızın altına bekliyoruz."
Pınar Konca Becergen, kendilerine destek veren Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
"HEDEFİMİZ NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLUP 2. LİG'E YÜKSELMEK"
Takım kaptanı Serap Meydan ise takıma yeni katılan futbolcularla iyi bir atmosfer yakaladıklarını belirtti.
Eskişehirspor'un her zaman bir hedefinin olduğuna işaret eden Meydan, "Bu sene hedefimiz namağlup şampiyon olup 2. Lig'e yükselmek. Eskişehirspor armasını en yüksek yere taşımak istiyoruz. Manevi olarak birbirine çok bağlı bir takımız. O yüzden takıma katılan çabuk adapte oluyor. Zamanla daha büyük bir takım haline geleceğiz" diye konuştu.
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