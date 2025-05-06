Girona, 11 maç sonra kazandı!
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Girona, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Girona, sahasında Mallorca'yı konuk etti.
Estadi Montilivi'de oynanan mücadeleyi Girona, 1-0 kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golü 10. dakikada Cristhian Stuani kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Girona, ligde 11 maç sonra kazanarak 16. sıraya yükseldi ve ligde puanını 38 yaptı. Mallorca ise 44 puan ile 10. sırada yer alıyor.
Ligin gelecek haftasında Girona, Villarreal'i konuk edecek. Mallorca, Real Valladolid'i konuk edecek.
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