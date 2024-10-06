Paulo Gazzaniga 3 penaltı kurtardı: Girona evinde galibiyete ulaştı!
Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga'nın 3 penaltı kurtardığı maçta Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Girona, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazanırken, 3 penaltıyı kurtaran Girona kalecisi Paulo Gazzaniga, mücadeleye damga vuran isim oldu.
Karşılaşmada ilk golü, Girona'dan Yaser Asprilla, 39. dakikada kaydetti. Hemen ardından 41. dakikada Oihan Sancet ise Athletic Bilbao'ya beraberliği getiren golü attı.
Girona'ya galibiyeti getiren golü ise 90+9. dakikada Christian Stuani penaltıdan kaydetti. Athletic Bilbao'da penaltı kararına itiraz eden Aitor Paredes ise 90+8'de kırmızı kart gördü.
3 PENALTI KURTARDI
Mücadelenin kaderini belirleyen isim ise Girona'nın 32 yaşındaki kalecisi Paulo Gazzaniga oldu. Arjantinli file bekçisi ilk olarak 28. dakikada Alex Berenguer'in kullandığı penaltıyı kurtardı. Gazzaniga, 56. dakikada Inaki Williams'ın kullandığı penaltıyı da çıkardı fakat bu penaltı, ihlalden dolayı tekrarlandı. Bu kez topun başına Ander Herrera geçti ve Gazzaniga bu penaltıyı da kurtarmayı başardı.
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