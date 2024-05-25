Granada 10 kişi kaldı: Girona kendi evinde gol oldu yağdı!

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 7-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:40
Granada 10 kişi kaldı: Girona kendi evinde gol oldu yağdı!
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La Liga'nın 38. ve son haftasında Girona ile Granada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Girona, sahasında 7-0 kazandı. 

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eric Garcia, 33 ve 54. dakikada Tsygankov, 44, 75 ve 90. dakikada Dovbyk ve 78. dakikada Stuani kaydetti. 

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Granada'da Pellistri, karşılaşmanın 61. dakikasında kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte puanını 81 yapan Girona, sezonu üçüncü tamamlayarak Devler Ligi biletini kaptı. Granada ise 21 puanla lige veda etti. 


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