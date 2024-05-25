Granada 10 kişi kaldı: Girona kendi evinde gol oldu yağdı!
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında ağırladığı Granada'yı 7-0 mağlup etti.
La Liga'nın 38. ve son haftasında Girona ile Granada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Girona, sahasında 7-0 kazandı.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eric Garcia, 33 ve 54. dakikada Tsygankov, 44, 75 ve 90. dakikada Dovbyk ve 78. dakikada Stuani kaydetti.
KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI
Granada'da Pellistri, karşılaşmanın 61. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte puanını 81 yapan Girona, sezonu üçüncü tamamlayarak Devler Ligi biletini kaptı. Granada ise 21 puanla lige veda etti.
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