Granada 10 kişi kaldı: Girona kendi evinde gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:40

Güncelleme: 25.05.2024 - 09:40

La Liga'nın 38. ve son haftasında Girona ile Granada karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Girona, sahasında 7-0 kazandı.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Eric Garcia, 33 ve 54. dakikada Tsygankov, 44, 75 ve 90. dakikada Dovbyk ve 78. dakikada Stuani kaydetti.

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Granada'da Pellistri, karşılaşmanın 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 81 yapan Girona, sezonu üçüncü tamamlayarak Devler Ligi biletini kaptı. Granada ise 21 puanla lige veda etti.