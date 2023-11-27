Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Michel Sanchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GİRONA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Lopez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallecano deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 4-3 mağlup etmişti.
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