Girona - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
GİRONA - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti.
Girona ise Real Betis deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayırlmıştı.
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