Girona kendi evinde kayıp: Liderlik yarışında Real Sociedad engeline takıldı!
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Michel'in ekibi Girona ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile tamamlandı.
LİDERLİK YARIŞINDA YARA ALDI
Ev sahibi ekipte teknik direktör Michel, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'i maç fazlasıyla geçme şansını kaybeden Girona 56 puana ulaşırken, Real Sociedad 37 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona deplasmanda Real Madrid'e konuk olurken, Real Sociedad evinde Osasuna ile karşılaşacak.
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