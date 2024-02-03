Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:29
Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Miguel Sanchez yönetimindeki Girona, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Montivili Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GİRONA - REAL SOCİEDAD  MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığı son maçta Celta Vigo deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Real Sociedad ise sahasında ağırladığı Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kalmıştı. 


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