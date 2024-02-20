Girona zirve yarışında yara aldı!

La Liga'nın 25. haftasında Girona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 09:23
Girona zirve yarışında yara aldı!
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İspanya La Liga'nın 25. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Michel'in yönetimindeki Girona karşı karşıya geldi.

San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-2 kazanırken goller; 2 ve 56. dakikada Alex Berenguer, 60. dakikada ise Inaki Williams kaydetti.

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Girona'nın golleri ise 49. dakikada Viktor Tsygankov ve 75. dakikada Eric Garcia kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düşen Girona 56 puanda kalırken, Athletic Bilbao 49 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Rayo Vallecano'yı ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.


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