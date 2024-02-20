Girona zirve yarışında yara aldı!
La Liga'nın 25. haftasında Girona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 3-2 yenildi ve lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düştü.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile Michel'in yönetimindeki Girona karşı karşıya geldi.
San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 3-2 kazanırken goller; 2 ve 56. dakikada Alex Berenguer, 60. dakikada ise Inaki Williams kaydetti.
Göz Atın
Girona'nın golleri ise 49. dakikada Viktor Tsygankov ve 75. dakikada Eric Garcia kaydetti.
Bu sonuçla birlikte lider Real Madrid'in 6 puan gerisine düşen Girona 56 puanda kalırken, Athletic Bilbao 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Rayo Vallecano'yı ağırlarken, Athletic Bilbao deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- İYİ Parti'de kritik istifa
- CHP Hatay kararını verdi
- AFAD duyurdu: Bursa’da deprem!
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!