9.09.2025 14:04:00
Güncellenme:
DHA
Gizem Örge: 'Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz'

2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları Gizem Örge dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Gizem Örge ve Cansu Özbay açıklamalarda bulundu.

Örge, "Çok mutluyuz. Dünya Şampiyonluğuna bu kadar yakından içimizde bir burukluk tabi ki vardı. Aslında bu da geldiğimiz noktada bir başarı. Kendimizi de ülkemizi de dünya 2'nciliğine üzülecek kıvama getirdik. Bu bizim çok iyi yönde olduğumuzu gösteriyor. Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'YİNE DE İYİ MÜCADELE ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Karar seti ile ilgili yorumlarda bulunan A Milli Takım'ın liberosu, "Blok üstünlüğünde iyilerdi diyebilirim. İyi bir defans sistemi kurdular. İkili değişiklik bakımından kuvvetli bir takım. O yüzden onlarda hiçbir aksama olmuyor. Yine de iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Maçın totalinde aslında daha fazla sayı alan taraftık" şeklinde konuştu.

'ALMADIĞIMIZ BİR OLİMPİYAT MADALYASI KALDI'

Milli takım olarak bundan sonraki hedeflerinden bahseden Örge, "Bundan sonraki hedefimiz seneye ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası. Sonra dünya, sonra olimpiyat.. Başkanımızın da dediği gibi almadığımız bir olimpiyat madalyası kaldı. Şimdi onun için adım adım. Taraftarımız bizi izlemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ZORLU BİR TURNUVAYDI'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay ise, "Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim için çok zorlu bir turnuvaydı. Çok iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk kıl payı elimizden kaçtı. Ülkemize büyük bir gurur yaşattığımızı düşünüyorum. Bizi destekleyen herkese teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Konular: #filenin sultanları #FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası #Gizem Örge

