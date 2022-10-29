Gizem Örge: Her kupayı evimize götürmek istiyoruz

29 Ekim 2022 Cumartesi, 17:44

Fenerbahçe Opet’in Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank’ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı müsabakanın ardından takımın deneyimli liberosu Gizem Örge, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İsimlerin tabii ki önemli olduğunu ancak voleybolun bir takım oyunu olduğunu dile getiren Gizem Örge, “Sezon başındayız daha. Bizim de çok eksiklerimiz var. İki takım da yeni toparlandı. Bizim bugünkü net galibiyetimizi ben ortaya koyduğumuz takım oyununa bağlıyorum. Girenler, çıkanlar, başlayanlar, sonradan oyuna devam edenler… O yüzden bütün takımla gurur duyuyorum, herkes elinden geleni yaptı. Her giren de ciddi katkı sağladı oyuna. Bizim için çok önemliydi. Geçen sene büyük hayal kırıklıklarıyla biten bir sezondu bizim için. O yüzden bu kupa bizim için önemliydi. Hem motivasyon açısından hem de bu anlamlı günde taraftarımıza, kulübümüze bu kupayı getirmek açısından” diye konuştu.

“HER KUPADA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Gizem Örge, adım adım düşündüklerini kaydederek, “Fenerbahçe çok büyük bir camia, her kupada şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarımız başlayacak. Her kupayı evimize götürmek istiyoruz” dedi ve sözlerini noktaladı.