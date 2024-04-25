Go Ahead Eagles - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:26
Go Ahead Eagles - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Hollanda Ligi'nde heyecan sürüyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, deplasmanda René Hake'nin ekibi Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.

GO AHEAD EAGLES - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

GO AHEAD EAGLES - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Erwin Blank'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Feyenoord, ligde oynadığı son maçta Fortuna Sittard deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Go Ahead Eagles ise deplasmanda karşılaştığı Utrecht'e 2-1 mağlup olmuştu.


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