Go Ahead Eagles - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Hollanda Ligi'nde heyecan sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, deplasmanda René Hake'nin ekibi Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.
GO AHEAD EAGLES - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
GO AHEAD EAGLES - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Erwin Blank'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Feyenoord, ligde oynadığı son maçta Fortuna Sittard deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Go Ahead Eagles ise deplasmanda karşılaştığı Utrecht'e 2-1 mağlup olmuştu.
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