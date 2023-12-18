İngilizler duyurdu: Premier Lig ekibi gözünü Galatasaray'a dikti!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'i transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 22:37
İngilizler duyurdu: Premier Lig ekibi gözünü Galatasaray'a dikti!
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Sezona Mauricio Pochettino yönetiminde istediği gibi başlayamayan ve Premier Lig'de 10. sırada yer alan Chelsea, kış transfer döneminde öncelikli hedeflerini belirledi.

İngiltere merkezli The Sun'da yer alan habere göre Chelsea, Reece James'in kronikleşen sakatlık durumundan dolayı sağ bek transferi için gözünü Türkiye'ye çevirdi. Chelsea'nin sağ bek transferi için gözünü Galatasaray forması giyen Sacha Boey'e çevirdiği aktarıldı.

25 MİLYON AVRO'LUK TEKLİF

Haberde Chelsea'nin kadrosunda bulunan bir diğer Fransız sağ bek olan Malo Gusto'nun da oynayabileceği ancak Sacha Boey'in oyun zekasının fiziksel ve defansif olarak çok daha üstün olduğu belirtildi.

Son olarak Chelsea'nin, 23 yaşındkai Sacha Boey'i kadrosuna katmak için yaklaşık 25 milyon Avro'luk bir teklif yapacağı ifade edildi.

Fransız sağ bek, bu sezon Galatasaray formasını giydiği 27 karşılaşmada 2 gol kaydetti. 


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