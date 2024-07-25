Gökhan Akkan'dan 1 yıllık imza
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını bildirdi.
Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.
Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yediden 1 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Kalecimiz Gökhan Akkan’a yeniden “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
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