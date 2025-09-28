Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gökhan Gönül'den Domenico Tedesco iddialarına yanıt!

Gökhan Gönül'den Domenico Tedesco iddialarına yanıt!

28.09.2025 11:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gökhan Gönül'den Domenico Tedesco iddialarına yanıt!

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Gökhan Gönül, teknik direktör Domecio Tedesco için söylediği iddia edilen sözlere açıklık getirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı olan Gökhan Gönül'ün, "Hoca bizi dinlemiyor" dediği iddia edilmişti.

Söz konusu iddianın sahibi Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile görüştüğünü söylemiş ve "Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Semih Şentürk'ün bu sözleri ülke basınında gündem olurken Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu söyledi.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Düzen, Gökhan Gönül'den "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı" cevabını aldığını canlı yayında duyurdu.

Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan değiştirmek istediği ve Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığı iddia ediliyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Gökhan Gönül #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması!
Antalyaspor'dan Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe maçı ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.
Görüşmeyi canlı yayında duyurdu: Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması!
Görüşmeyi canlı yayında duyurdu: Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması! Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'den taraftara çağrı!
Antalyaspor maçı öncesi... Fenerbahçe'den taraftara çağrı! Fenerbahçe, Antalyaspor karşılaşması öncesi taraftara resmi sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.