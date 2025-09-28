Gökhan Gönül'den Domenico Tedesco iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı olan Gökhan Gönül'ün, "Hoca bizi dinlemiyor" dediği iddia edilmişti.

Söz konusu iddianın sahibi Semih Şentürk, Gökhan Gönül ile görüştüğünü söylemiş ve "Semedo ve Asensio'yu iki tane 6 numara oynatması... Ben Gökhan hocaya bunu sorarım. Ben Tedesco'ya bunu soramam. Gökhan benim takım arkadaşım. ‘Niye böyle bir tercih' diyorum, 'hocanın tercihi' diyor. ‘Hoca bizi dinlemiyor’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Semih Şentürk'ün bu sözleri ülke basınında gündem olurken Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu söyledi.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Düzen, Gökhan Gönül'den "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı" cevabını aldığını canlı yayında duyurdu.

Sadettin Saran'ın Samandıra'yı sil baştan değiştirmek istediği ve Gökhan Gönül'ü gözden çıkardığı iddia ediliyor.