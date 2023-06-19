Yayınlanma: 19.06.2023 - 14:57

Güncelleme: 19.06.2023 - 14:57

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşayan milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Gökhan Gönül'ün kim olduğu, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Gökhan Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Gönül hangi takımlarda futbol oynadı? Gökhan Gönül kariyeri... İşte, Gökhan Gönül hakkında merak edilenler...

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül Samsun'da doğmasına rağmen 6 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Futbolla tanışması ise ağabeyleri sayesinde Bursa Yolspor'a yazılmasıyla başladı. Başlangıçta kaleci olarak görev yapsa da daha sonraki günlerde farklı pozisyonlarda oynamaya başladı. Net bir pozisyonu olmayan Gökhan Gönül bu yaşlarda kalecilik dışında neredeyse her pozisyonda görev aldı. 13 yaşında Bursa Yolspor'un hem A Takımı'nda hem de 14-16 yaş arası takımında oynamaya başladı. Genç takımda orta saha, A Takım'da ise forvet pozisyonunda görev yaptı. Daha sonra Bursaspor ile yaptıkları maçta ön libero oynamasına rağmen 3 gol attı ve Bursaspor'un dikkatini çekti. Bursaspor Gökhan Gönül'ü istedi fakat genç oyuncu arkadaşlarının Bursaspor'a gittiğini ve başarılı olamadıklarını gördüğü için Bursa Yolspor'da devam etme kararı aldı. Fakat daha sonra Galatasaray ve Gençlerbirliği tarafından istendi ve tercihini Gençlerbirliği'nden yana kullandı.

2002 yılında Gençlerbirliği'ne 3 yıllık imza attı fakat A Takıma çıkamadan PAF takıma gönderildi.Go¨khan Go¨nu¨l Genc¸lerbirligˆi OFTAS¸1 sezon PAF takımda oynadıktan sonra 3. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği OFTAŞ takımına kiralandı. 2003-2004 sezonunda 27 maça çıkan Gökhan Gönül 5 gol attı ve takımının bir üst lige çıkmasında önemli bir rol aldı. Sezon sonunda Gençlerbirliği OFTAŞ Gökhan Gönül'ü transfer etti. Gençlerbirliği OFTAŞ takımının futbolcusu olarak yine başarılı bir performans ortaya koydu ve bir kez daha bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. Bonservisi tekrardan yer değiştirerek Gençlerbirliği'ne geçti fakat sakatlık sebebiyle istediği şansı bulamadı. Sezon ortasında Gençlerbirliği OFTAŞ'a ikinci kez kiralandı. 2005-2006 yılını kiralık tamamladıktan sonra, 2006-2007 sezonu için de Gençlerbirliği OFTAŞ'a kiralandı. PTT 1. Lig'de muhteşem bir performans gösteren Gökhan Gönül, ligin en iyi oyuncusu seçildi ve takımıyla Süper Lig'e çıktı. Böylelikle 4 sezonda 3 kez yükselme başarısı göstermiş oldu. Bu performansıyla büyük takımların dikkatini çekti ve 2007-2008 sezonu başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda mükemmel bir performans gösterdi ve kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımın sağ bekinde yer aldı. İlk sezondaki oyunuyla Go¨khan Go¨nu¨l Fenerbahc¸ebirçok otoriteyi etkiledi ve Türk Cafu lakabını aldı. 2007 yılında Fenerbahçe'ye katılmasına rağmen ilk lig şampiyonluğunu 2011 yılında kazandı. Daha sonra 2012 yılında Fenerbahçe'nin 28 yıldır hasret kaldığı Türkiye Kupası'nı kazandı. 2013 yılında bu başarıyı tekrarlayan Gökhan Gönül, 2013-2014 sezonunda ise Ersun Yanal'ın çalıştırdığı takım ile Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşadı. 2015-2016 sezonunda kontratı biten Gökhan Gönül sezon sonunda hangi takım ile anlaşacağı merakla beklenmektedir. 9 sezon Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül çıktığı 330 maçta 12 gol atma başarısını gösterdi.

GÖKHAN GÖNÜL HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2002-2004 Gençlerbirliği

2003-2004 Hacettepe (kiralık)

2004-2005 Hacettepe

2005-2007 Gençlerbirliği

2005-2007 Hacettepe (kiralık)

2007-2016 Fenerbahçe

2016-2020 Beşiktaş

2020-2021 Fenerbahçe

2021-2023 Çaykur Rizespor

GÖKHAN GÖNÜL MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Gökhan Gönül milli takım formasını ilk kez 2007 yılında giydi. 2019 yılına kadar ay-yıldızlı formayı terleten Gökhan Gönül'ün bu süreçte milli takım formasıyla bir golü bulunuyor.

GÖKHAN GÖNÜL BAŞARILARI NELER?

Fenerbahçe (7 kupa)

Süper Lig (2): 2011, 2014

Türkiye Kupası (2): 2012, 2013

Türkiye Süper Kupası (3): 2007, 2009, 2014

Beşiktaş (1 Kupa)

Süper Lig (1): 2017

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