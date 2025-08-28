Gökhan Özoğuz'dan tepki: 'Fenerbahçe kimsenin kişisel malı değildir'

Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"Fenerbahçe kulübü yöneticisinden hocalarından tüm takım oyuncularına kadar kalpten Fenerbahçeli olanlarla var olmalıdır" diyen Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde:
Fenerbahçe kulübü yöneticisinden hocalarından tüm takım oyuncularına kadar kalpten Fenerbahçeli olanlarla var olmalıdır.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 28, 2025
Hiçbir kişi veya ekip kulübün üstünde tutulamaz. @Fenerbahce kimsenin kişisel malı değildir. Tek bakii sahibi taraftarıdır.
Ruh değişmez ama dönemler… pic.twitter.com/rwg5sOBhVr