Gökhan Özoğuz'dan tepki: 'Fenerbahçe kimsenin kişisel malı değildir'

28.08.2025 15:05:00
Tamer Öztürk
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Fenerbahçe'nin Benfica'ya mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 

Karşılaşmanın ardından Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

"Fenerbahçe kulübü yöneticisinden hocalarından tüm takım oyuncularına kadar kalpten Fenerbahçeli olanlarla var olmalıdır" diyen Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde: 

 

