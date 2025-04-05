Gökhan Özoğuz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt!

Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, Farah Zeynep Abdullah ile hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

Gökhan Özoğuz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:07

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gündem olan söylentilere ilişkin ilk açıklama Gökhan Özoğuz’dan geldi.

Özoğuz, aşk iddialarını tiye alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni film projemiz var, ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah’a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?”

35 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

YENİDEN KONUŞTU

48 yaşındaki Özoğuz, Muhabir Online’a verdiği röportajda aşk dedikodularına tekrar yanıt verdi. Ünlü sanatçı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı:

“Böyle şeyleri konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar… Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım.”

Özoğuz, özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu:

“Uzun zamandır zor bir dönem geçmişti. O sürecin nihai kararıyla beraber daha farklı bir forma geçildi. Onun dışında düzelmesini beklediğim durumlar var. Her şey güzel olacak diyorum.”

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmişti. Çiftin Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi.


Etiketler: #Gökhan Özoğuz #Farah Zeynep Abdullah

İlgili Haberler

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık'

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek! 'Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık'
Fatih’te çökmenin yaşandığı binanın şarkıcı Athena Gökhan'a ait olduğu ortaya çıktı

Fatih’te çökmenin yaşandığı binanın şarkıcı Athena Gökhan'a ait olduğu ortaya çıktı
'Galatasaray'a saygı duymayacağım' demişti: Athena Gökhan'a seyirden yasaklama cezası!

'Galatasaray'a saygı duymayacağım' demişti: Athena Gökhan'a seyirden yasaklama cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler