Gökhan Özoğuz'dan Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:07

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:07

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gündem olan söylentilere ilişkin ilk açıklama Gökhan Özoğuz’dan geldi.

Özoğuz, aşk iddialarını tiye alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni film projemiz var, ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah’a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?”

35 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

YENİDEN KONUŞTU

48 yaşındaki Özoğuz, Muhabir Online’a verdiği röportajda aşk dedikodularına tekrar yanıt verdi. Ünlü sanatçı, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı:

“Böyle şeyleri konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar… Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım.”

Özoğuz, özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulundu:

“Uzun zamandır zor bir dönem geçmişti. O sürecin nihai kararıyla beraber daha farklı bir forma geçildi. Onun dışında düzelmesini beklediğim durumlar var. Her şey güzel olacak diyorum.”

Gökhan Özoğuz, 2012 yılında Melis Ülken ile evlenmişti. Çiftin Ayşe, Leyla ve Ali adında üç çocuğu bulunuyor. Ancak ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdi.