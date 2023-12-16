Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay'dan Gökhan Özoğuz'a tepki: 'Bir afra bir tafra...'
Oğlu ile Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız oldu. Tanışmak için kulisine gittikleri Özoğuz tarafından güzel karşılanmayan Yeşilçay, "Bir afra bir tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın, kimseyi de gözünüzde büyütmeyin" dedi.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dün Londra'dan gelen oğlu Osman Nejat ile Athena Grubu'nun konserine gitti.
Oğlu tanışmak istediği için
kulise gittiğinde grubun solisti Gökhan Özoğuz'un tavırlarından rahatsız olan
Yeşilçay, "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" diyerek
tepki gösterdi.
"GÖKHAN NE KADAR TATSIZSA HAKAN O KADAR TATLIYDI"
Instagram hesabından Gökhan Özoğuz'u etiketleyerek tepki gösteren Nurgül Yeşilçay, "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!" ifadelerini kullandı.
Gökhan Özoğuz'un Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına cevap verip
vermeyeceği ise merak konusu oldu.
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