Gökhan Özoğuz'dan Galatasaray'a flaş yanıt: 'Kişi kendinden bilir işi'

Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:15

Güncelleme: 26.02.2024 - 10:17

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında kazandıkları penaltı ile Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ise karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yazıda "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullanmıştı.

'KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ'

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sarı-kırmızılı ekibin bu paylaşımına sosyal medyadan flaş bir yanıt verdi.

Sanatçı Gökhan Özoğuz sosyal medya paylaşımında, "Şunu unutmayalım ki hiç bir hakem Fenerbahçe için olmayan bir penaltı kararını onaylamaz bu memlekette. Var'ı inceleyin, böyle hariçten gazel okunup seviyeler düşmesin. "Kirli eller" bu ülkede ilk ve tek hangi kulüpte zuhur ettiğini hepimizden iyi bilirsiniz. Kişi kendinden bilir işi. Bir kulübe yakışmayan bir açıklama" ifadelerine yer verdi.