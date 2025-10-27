Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göknar: 'Tuz kokmuştur'

Göknar: 'Tuz kokmuştur'

27.10.2025 19:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göknar: 'Tuz kokmuştur'

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkan adayı ve genel kurul üyesi İbrahim Göknar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkan adayı ve genel kurul üyesi İbrahim Göknar, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla ilgili “Tuz kokmuştur. Bu konu disiplin ve ceza ötesidir. O şekilde geçiştirilmemeli resen hemen radikal kararlar alınmalı. Gerekirse lige bile ara verilip bu temizlik yapılmalıdır” dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #TFF #hakem