Göknar: 'Tuz kokmuştur'

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkan adayı ve genel kurul üyesi İbrahim Göknar, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla ilgili “Tuz kokmuştur. Bu konu disiplin ve ceza ötesidir. O şekilde geçiştirilmemeli resen hemen radikal kararlar alınmalı. Gerekirse lige bile ara verilip bu temizlik yapılmalıdır” dedi.