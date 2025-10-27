Göknar: 'Tuz kokmuştur'

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkan adayı ve genel kurul üyesi İbrahim Göknar, bazı hakemlerin bahis oynaması skandalıyla ilgili “Tuz kokmuştur. Bu konu disiplin ve ceza ötesidir. O şekilde geçiştirilmemeli resen hemen radikal kararlar alınmalı. Gerekirse lige bile ara verilip bu temizlik yapılmalıdır” dedi.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkan adayı ve genel kurul üyesi İbrahim Göknar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.
