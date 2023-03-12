Göksel Gümüşdağ: Ligin telafisi var. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Gent maçına hazırlanacağız. Başakşehir'in bence tarihi bir maçı" dedi.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahalarında Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"LİGİN TELAFİSİ VAR"
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Gümüşdağ, "Oyuncularımız muazzam mücadele etti. 10 kişi kalmak da bizim için zor oldu. Gent ile hava şartlarının ağır olduğu bir maç oynadık. Hocamızın değerlendirmesi doğru, rotasyon yapıp çarşamba günkü Gent maçı için oyuncularımıza dinlenmeleri için fırsat verdi. Ligin telafisi var. Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Gent maçına hazırlanacağız. Başakşehir'in bence tarihi bir maçı. Ülke sıralamasında 12'nci sıradayız ve hem bizim, hem de Fenerbahçe ve Sivasspor için önemli maçlar oynayacağız" diye konuştu.
"BAŞAKŞEHİR'İN DNA'SINDA AVRUPA VAR"
Gent'i yenerek, son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olacaklarını dile getiren Başkan Gümüşdağ, "Bu mücadelenin bizim için ayrı bir anlamı daha var, 50'nci Avrupa maçına çıkacağız. Her sene en az 6 Avrupa maçı var. Kolay bir başarı değil. Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Gent'i yenersek son 5 yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olacağız" şeklinde konuştu.
Gümüşdağ son olarak, "Ayrıca Gent maçının tüm gelirlerini depremzedelere bağışlayacağız. Bütün taraftarları stadyumumuza davet ediyoruz. Tüm kulüplerimizi Başakşehir maçına davet ediyorum. Bu maç, milli maç kadar önemli. Artık o maçı kazanıp Gent'i elemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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