Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması

05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:15

Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirecek.

31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferi için bir açıklama yapan Gümüşdağ, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu saat 14.30'da kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Edin Visca ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürülmüştü.