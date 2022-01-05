Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması

Trabzonspor'un, Medikal Başakşehir'in futbolcusu Edin Visca'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 15:15
Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması
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Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirecek.

31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferi için bir açıklama yapan Gümüşdağ, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu saat 14.30'da kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Edin Visca ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürülmüştü.


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