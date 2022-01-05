Göksel Gümüşdağ'dan Edin Visca açıklaması
Trabzonspor'un, Medikal Başakşehir'in futbolcusu Edin Visca'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Ajansspor'un haberine göre, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirecek.
31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transferi için bir açıklama yapan Gümüşdağ, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu saat 14.30'da kulübümüze gelecek. Son aşamaya geldik. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar" ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Edin Visca ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu öne sürülmüştü.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- Emekli maaşına zamda yeni gelişme
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- 'Görülmemiş bir tsunami geliyor'
- Yandaş yazarla Gökhan Özoğuz arasında hırsız tartışması
- İlk çeyrek için Türkiye enflasyon beklentisi açıklandı