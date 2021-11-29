Abdullah Avcı'dan Edin Visca cevabı: Gündemimizde yok

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:00

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gitti. Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenen lider Trabzonspor, puanını 36'ya yükselterek, rakipleriyle puan farkını açtı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, gündeme gelen Edin Visca iddialarına da yanıt verdi.

Transfer için çalışmalar yapıldığını söyleyen Avcı, "Henüz geniş bir kadroya sahip değiliz ama olacağız. Devre arasında transfer olacak. Visca konusunda devamlı yazılıyor ama öyle bir şey yok. Benim Türkiye’ye getirdiğim bir oyuncu kendisi. Çok iyi bir izleme komitemiz var. Detaylı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadrodaki adaleti de iletişimle sağlıyoruz. Samimi ve dürüst şekilde bunu anlatırsanız her şeyin karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bunun karşılığı da dürüst ve iyi bir iletişimdir" ifadelerini kullandı.

Avcı, şimdiden Adana Demirspor maçını düşündüklerini söylerken, "14’üncü haftada iyi olacağımızın planını yapmıştım. Geçen sene hem devre arasında, hem lig sonunda çalıştık ve transferleri erkenden yaptık. Ama 14’üncü haftada bu kadar puanı kimse beklemiyordu. Ama benim için önemli olan bu değil. Şimdiden Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Artık çözümler ne, karşılamalar ne? Adana Demirspor şu anda benim için ne öncesidir ne de sonrasıdır. Oyuncuyla konuşurken belki de bir mesaj verme durumuydu bu fotoğraf. Trabzon her zaman yarışmış, zaman zaman kırılmalar küsmeler olmuş, hissiyatları büyük olan şehir. Bu camiada büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. O odada Trabzonspor’un tarihi de var. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş’in fotoğrafları var. Şampiyonluk yaşayan kadrolar var. Umarım o boş çerçeveyi bu sene doldururuz" şeklinde konuştu.