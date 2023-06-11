Bucaspor 1928 TFF 2. Lig play-off'ta finale çıktı
Bucaspor 1928, TFF 2. Lig play-off turu yarı final rövanş maçında İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı kazandı.
ŞANLIURFASPOR'UN RAKİBİ OLDU
İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig play-off finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.
Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şimdi değil mi?
- Bungee Jumping yaparken ip koptu
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- Kavgayı bırak, İstanbul’a bak!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- CHP'de 'kurultay' tartışması
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Yandaş Akit yazarından AKP'den istifa eden Kılıç'a tepki