Bucaspor 1928 TFF 2. Lig play-off'ta finale çıktı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:26

Güncelleme: 11.06.2023 - 22:26

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı kazandı.

ŞANLIURFASPOR'UN RAKİBİ OLDU

İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig play-off finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.

Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.