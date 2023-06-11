Bucaspor 1928 TFF 2. Lig play-off'ta finale çıktı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig play-off turu yarı final rövanş maçında İskenderunspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:26
Bucaspor 1928 TFF 2. Lig play-off'ta finale çıktı
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TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bucaspor 1928 ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Yeni Buca Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bucaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bucaspor, 62. dakikada Hüseyin Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı kazandı.

ŞANLIURFASPOR'UN RAKİBİ OLDU

İlk maçı 3-1 kazanan Bucaspor, bu sonuçla birlikte 2. Lig play-off finaline yükseldi ve Şanlıurfaspor ile eşleşti.

Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.


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