Barcelona La Liga'ya puan kaybıyla başladı
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk hafta maçında milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile döndü.
İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Barcelona, Getafe deplasmanına konuk oldu.
Getafe - Barcelona karşılaşmasında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
3 KIRMIZI KART ÇIKTI
Barcelona'dan Raphinha 42., teknik direktör Xavi 70. ve Getafe'den Jaime Mata 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı sebebiyle Getafe kadrosunda yer almadı.
Barcelona, ikinci hafta kendi evinde Cadiz'i konuk edecek. Getafe ise Girona deplasmanına konuk olacak.
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