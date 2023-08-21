İlkay Gündoğan asist yaptı... Barcelona 3 puana ulaştı!
Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı Cadiz'i 2-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.
BARCELONA'DAN İLK GALİBİYET
La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.
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