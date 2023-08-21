İlkay Gündoğan asist yaptı... Barcelona 3 puana ulaştı!

Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında karşılaştığı Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 00:00
İlkay Gündoğan asist yaptı... Barcelona 3 puana ulaştı!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 2-0'lık skorla kazandı.

Barcelona'yı öne geçiren golü 82. dakikada Pedri attı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı. Skoru belirleyen golü 90+3. dakikada Ferran Torres kaydetti.

BARCELONA'DAN İLK GALİBİYET

La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Cadiz ise ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Cadiz ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.


barcelona Cadiz la liga ilkay gündoğan

İlgili Haberler

Barcelona La Liga'ya puan kaybıyla başladı

Barcelona La Liga'ya puan kaybıyla başladı
Barcelona'da İlkay Gündoğan belirsizliği: Yollar ayrılabilir!

Barcelona'da İlkay Gündoğan belirsizliği: Yollar ayrılabilir!
Olimpia Milano, Barcelona'dan ayrılan Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı

Olimpia Milano, Barcelona'dan ayrılan Nikola Mirotic'i kadrosuna kattı

En Çok Okunan Haberler