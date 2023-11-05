Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Başakşehir 3-3 MKE Ankaragücü
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'yle 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı 3-3 sona erdi.
MKE Ankaragücü, 2. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 14. dakikada Krzystof Piatek ile karşılık verdi. Başkent ekibi 20'de bu kez Pedrinho ile öne geçti. Başakşehir'de ilk golü atan Piatek, bu kez 27'de durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
İlk yarıda iki kez öne geçen Ankaragücü, 59. dakikada bu kez Tolga Ciğerci ile durumu 3-2'ye getirdi. Başakşehir, 75. dakikada Joao Figueiredo ile durumu 3-3 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı mücadele 3-3 sona erdi.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 13, Başakşehir 9 puana yükseldi.
Ankaragücü, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek.
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