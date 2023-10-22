Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak 6 maç aranın ardından puan aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Mücadelede topla oynamada yüzde 65'e 35 Başakşehir üstünlüğü olsa da Samsunspor, 19 şuta karşılık 7 şut ile üstünlük sağladı. Başakşehir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Samsunspor ise kaleyi bulan 5 şutta Volkan Babacan'ı geçemedi.
Samsunspor, yeni hocası Markus Gisdol ile 6 maç sonra puan aldı ve puanını 2'ye çıkardı. Başakşehir ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 8 puana yükseldi.
Samsunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
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