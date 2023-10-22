Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir maçında gol sesi çıkmadı

Yayınlanma: 22.10.2023 - 21:35

Güncelleme: 22.10.2023 - 21:35

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelede topla oynamada yüzde 65'e 35 Başakşehir üstünlüğü olsa da Samsunspor, 19 şuta karşılık 7 şut ile üstünlük sağladı. Başakşehir maçı isabetli şut atamadan tamamladı. Samsunspor ise kaleyi bulan 5 şutta Volkan Babacan'ı geçemedi.

Samsunspor, yeni hocası Markus Gisdol ile 6 maç sonra puan aldı ve puanını 2'ye çıkardı. Başakşehir ise son 3 maçta 7 puan toplayarak 8 puana yükseldi.

Samsunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Başakşehir ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.