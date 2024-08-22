Gol düellosunda kazanan çıkmadı: Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı

Yayınlanma: 22.08.2024 - 20:26

Güncelleme: 22.08.2024 - 23:25

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı. Stockhorn Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.

2018'DEN SONA BİR İLK

Rakip fileleri 2 kez havalandıran Gedson Fernandes, Avrupa kupalarında 2018'den sonra ilk defa rakip fileleri havalandırdı.

GIO İLK KEZ KAZANAMADI

Beşiktaş'ın başında 4. resmi maçına çıkan Giovanni van Bronckhorst, ilk kez bir maçı kazanamadı. Galatasaray'ı Süper Kupa maçında mağlup eden siyah beyazlı takım, ligde de 2'de 2 yapmıştı.

Beşiktaş, bu eşleşmenin rövanşını 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Siyah beyazlı takım, rakibini mağlup ederek gruplara kalmaya çalışacak.

PAULISTA ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Maçta ilk ciddi atağı Lugano yakaladı. 17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Steffen ortayı yaptı. Arka direkte Aliseda'nın vuruşunu Gabriel Paulista, çizgi üzerinde karşıladı ve topun çizgiyi geçmesine izin vermedi.

GEDSON SAHNEYE ÇIKTI!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Gabriel Paulista'nın 21. dakikada savunma arkasına gönderdiği topu Gedson çok iyi kontrol etti. Sağ çaprazdan rakibini ekarte eden Portekizli oyuncu, yerden yaptığı sert vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BISLIMI BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Lugano, Bislimi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Zanotti'nin ön direğe gönderdiği topu Bislimi iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.

Lugano, temsilcimiz Beşiktaş'ın kalesinde bir kez daha etkili oldu. Steffen'in kullandığı kornere arka direkte Vladi kafayı vurdu. Top yandan az farkla auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE...

İlk yarının sonlarına gelirken Beşiktaş, Al-Musrati ve Ndour ikilisiyle tehlikeli geldi. Musrati'nin yay üzerinden kaleye yaptığı sert vuruş savunmadan döndü. Dönen topa Ndour gelişine vurdu ama top az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarıda başka ciddi bir pozisyon olmadı ve takımlar devreye 1-1 eşitlikle girdi.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes yeniden sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Rafa Silva'nın harika topuk pasını çok iyi kontrol eden Gedson, çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Temsilcimiz Beşiktaş, 55. dakikada Al-Musrati'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Al-Musrati iyi takip etti, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

LUGANO FARKI 1'E İNDİRDİ!

Lugano, Steffen'in golüyle farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Steffen, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımı adına 2. golü kaydetti.

MAALESEF TOP AĞLARA GİTTİ: 3-3

Lugano 8 dakikada geri döndü. Sağ çaprazda topla buluşan Zanotti, yerden içeriye sert bir top kesti. Paulista'nın uzaklaştırmak istediği top Mert Günok'un solundan Beşiktaş ağlarına gitti ve durum 3-3 oldu.

Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

CANLI ANLATIM | Lugano 3-3 Beşiktaş

89' Beşiktaş'ta Rafa'nın sağ kanattan getirdiği topa Muçi şutu çekti. Top savunmadan sekerek kornere çıktı.

88' Lugano sol kanattan geldi. Masuaku topu karşıladı. Derin bir nefes alıyoruz.

85' Uran Bislimi ve Hadj Mahmoud çıkıyor. Mattia Bottani ve Dos Santos giriyor.

84' Onana rakip atağını faulle kesti ve sarı kart gördü.

78' Kullanılan serbest vuruşta seken topu Onana kafayla tamamladı. Kaleci harika çıkardı!

77' Rafa Silva sağ kanattan driplingle ilerlerken düşürüldü. Milton Valenzuela, sarı kart gördü.

76' Lugano tehlikeli bir yerde topu kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Paulista kademeye girip topu taca attı.

75' Mustafa Hekimoğlu sağ kanattan harika bindirdi. Ceza sahası içinde yere düştü. Karar devam!

72' Lugano'da Ignacio Aliseda çıktı Hicham Mahou girdi.

71' Immobile ve Rashica çıkıyor. Muçi ve Mustafa Hekimoğlu giriyor.

65' Gedson'un sağ kanattan içeri çevirdiği topla Rafa buluşuyor. Rafa'nın şutunda kaleci başarılı. Gole çok yaklaştık!

63' GOL | Lugano'nun sağ kanattan ceza sahası içine attığı pası Paulista ters bir vuruşla kendi kalesine yolluyor.

58' Beşiktaş'ta Ndour çıkıyor Onana giriyor.

56' GOL | Ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buluyor.

55' GOL | Masuaku'nun harika kornerinde arka tarafta Musrati'nin kafası GOL oluyor.

53' Ön alan baskısıyla topu alıyoruz. Gedson'un ceza sahasından vurduğu şutu kaleci kornere çeliyor. Gedson gole çok yaklaştı.

51' GOL | Rafa Silva'nın ceza sahası içine attığı mükemmel akrobatik pasta ceza sahasının sağından Gedson golü buluyor.

49' Lugano sağ kanattan verkaçlarla tehlikeli geldi. Masuaku araya girdi.

47' Rafa Silva kendi sahamızdan topu hızlıca getirdi. Doumbia arkadan Rafa'yı ittirdi sonuç sarı kart!

45' Cher Ndour, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Gedson'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Immobile topu Rashica'ya çıkardı. Rashica'nın pasında Musrati'nin şutu savunmadan döndü. Dönen topu Ndour karşılamaya çalıştı top tekrar savunmadan döndü.

42' Immobile çalımlarla ceza sahasına girdi ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

40' Lugano sol kanattan geldi. Dönen topu önünde bulan Mattia Zanotti'nin uzaklardan çektiği şut dışarı çıktı.

37' Kullanılan kornerde Shkelqim Vladi'nin vurduğu kafa az farkla dışarı çıkıyor. Derin bir nefes alıyoruz!

36' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi ceza sahasına açılan ortayı Emirhan karşıladı. Korner!

34' GOL | Lugano'nun sağ kanatta yaptığı güzel paslaşma sonucu ceza sahasına giren Uran Bislimi Mert Günok'u mağlup etmeyi başarıyor.

30' Lugano sağ kanattan geldi fakat Emirhan kademede araya girdi.

28' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Svensson kademede araya girdi.

25' Lugano sağ kanattan geldi. Savunma arkasına atılan hızlı pas auta çıktı.

21' GOL | Paulista'nın uzun pasında Gedson'un ceza sahasının solundan kalecinin kapattığı köşeye çektiği şut gol oldu.

20' Lugano sağ kanattan geldi. Savunma arkasına atılan pasla çekilen şutu Mert harika kurtardı.

19' Rafa Silva'nın savunma arkasına Gedson'a attığı pası kaleci çıkarak uzaklaştırdı.

17' Sağ kanattan açılan ortada kalemizde tehlike yaşıyoruz. Paulista topu uzaklaştırdı.

14' Beşiktaş ön alan baskısı yaparak topu kazandı fakat Gedson'un Rashica'ya attığı pasta sonuç yok!

13' Masuaku'nun sol kanattan ortası Rashica'ya kadar açıldı. Rashica'nın ortasında kimse topa dokunamadı.

10' Paulista'nın savunma arkasına attığı pası Rafa indirdi. Immobile topla buluştu fakat defans araya girdi.

9' Lugano'nun savunma arkasına attığı tehlikeli pasta Emrihan araya girdi.

7' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Çevirdikleri orta defansımızdan döndü.

6' Gedson kendi sahamızdan topu hızlıca taşıyarak getirdi. Getirdiği topu Rashica'ya verdi. Rashica'nın sutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

5' Lugano sol kanattan geldi fakat Emirhan Topçu başarılı müdahalesiyle topu aldı.

4' Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına attığı pas Immobile'ye geldi. Immobile'nin çevirdiği yerde kimse yok!

3' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevirilen topa kimse dokunamadı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.