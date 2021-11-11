Golbol Avrupa Şampiyonası'nda farklı galibiyet

Almanya'yı 10-0 yenen Türkiye yarı finale yükseldi.

AA
11 Kasım 2021 Perşembe, 07:00
Golbol Avrupa Şampiyonası'nda farklı galibiyet
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Almanya'yı 10-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı.

Oyuna hızlı başlangıç yapan milli takım, ilk 6 dakikada skoru 10-0'a getirdi. Müsabaka teknik galibiyetle sona ererken, ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın İsrail ile karşılaşacak.



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