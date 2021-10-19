Golcü Salah'ın Liverpool'dan isteyeceği para belli oldu!
Liverpool ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek Mısırlı Mohamed Salah'ın menajeri yeni kontrat için İngiltere'ye geldi.
Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, 2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızılar ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maça çıkan Mısırlı oyuncu, 10 gol ve 4 asiste imza attı. Üst düzey perfomansın ardından Liverpool ile Salah arasındaki sözleşme yenileme konusu yeniden gündeme taşındı.
Salah'ın sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor ancak 29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talepleri nedeniyle iki taraf henüz yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varamadı.
2018'de Liverpool ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayan Salah, şu anda ayda yaklaşık 237 bin Avro, yani sezon başına yaklaşık 12 milyon Avro kazanıyor.
SALAH'IN MAAŞ TALEPLERİ NELER?
Daily Mirror'a göre Salah'ın menajeri Ramy Abbas, futbolcusunu Liverpool'un en çok kazananı ve Premier Lig'deki en yüksek ücretli oyunculardan biri haline getirecek sözleşme için İngiltere'ye gitti. Abbas, görüşmelerde aylık 592 bin Avro'luk bir sözleşme imzalamayı umuyor.
The Sun'ın verilerine göre, Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin(567 bin Avro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.
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