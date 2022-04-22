Golden State Warriors iyice rahatladı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Golden State Warriors, deplasmanda Denver Nuggets'ı 118-113 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.
NBA play-off'ları ilk turuna Batı Konferansı'nda oynanan 3 karşılaşmayla devam edildi.
Serideki üç maçını da kazanan Warriors'ta, Klay Thompson, Jorden Poole ve Stephen Curry üçlüsü toplam 80 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı. Draymond Green, 10 asist, 6 sayı, 5 ribauntla salondan ayrıldı.
Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 18 ribaunt, Aaron Gordon 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
GRİZZLİES, SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ
Memphis Grizzlies, 26 sayı geriye düştüğü deplasman maçında Minnesota Timberwolves'ı 104-95 yenerek seride 2-1 üstünlüğü sağladı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Grizzlies'ta, Ja Morant 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Desmond Bane 26, Brandon Clarke 20 sayıyla oynadı.
Jarred Vanderbilt'in 10 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Timberwolves'ta, D'Angelo Russell 22 sayıyla en skorer isim oldu.
MAVERİCKS, SERİDE DURUMU 2-1 YAPTI
Dallas Mavericks, deplasmanda Utah Jazz'ı 126-118 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Mavericks'te Jalen Brunson 31 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 20 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle galibiyete önemli katkı sağladı.
Jazz'da ise Donovan Mitchell'in 32 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 24, Mike Conley 21 sayı kaydetti.
Video Haberler
- Kaçak 'inci kefali' avcılarına operasyon
- İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
- Diyarbakır'da baba-oğula silahlı saldırı
- Vedat Bilgin'den açıklama
- CHP'li belediye başkanı Akay'a saldırı
- Dayısıyla tartıştı, fenalaşıp yaşamını yitirdi
- Çay bahçesinde kadın cinayeti
- Babacan: Hayalimizdeki Türkiye hepimizin Türkiye’sidir
- Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
- Tartıştığı anneannesini boğarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters ve Bloomberg böyle gördü
- Akşener'den 'HDP' açıklaması
- Karanlıkta basın toplantısı
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- Son anketten Cumhur'a kötü haber
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti